"إنه قرار الله".. ترامب يعلق على إلغاء حق الإجهاض

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أشاد الرئيس الأميركى السابق دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد ويد الجمعة وبالتالي ‏إلغاء الحق في الإجهاض، وقال لشبكة "فوكس نيوز"، إن الحكم "سينجح للجميع".‏

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "هذا يتبع الدستور، ويعيد الحقوق إلى حين كان ينبغي منحها منذ فترة ‏طويلة".‏

وعندما سئل عما إذا كان لديه رسالة لأي من مؤيديه الذين قد يكونون مؤيدين لحق الاختيار، قال ترامب ‏لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد ، في النهاية، أن هذا شيء سينجح مع الجميع"، وأضاف: "هذا يعيد كل ‏شيء إلى الولايات التي كان ينتمي إليها دائمًا".‏

عندما سئل عما إذا كان يشعر أنه لعب دورًا في عكس قضية رو ضد ويد، بعد تعيين ثلاثة قضاة ‏محافظين في المحكمة العليا، قال الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز: "اتخذ الله القرار".‏

وكتب القاضي صموئيل أليتو في رأي المحكمة: "ننهي هذا الرأي حيث بدأنا. يطرح الإجهاض سؤالًا أخلاقيًا ‏عميقًا. لا يمنع الدستور مواطني كل ولاية من تنظيم أو حظر الإجهاض. لقد ادعى رو وكيسي هذه ‏السلطة. نحن الآن نقض تلك القرارات ونعيد تلك السلطة إلى الناس وممثليهم المنتخبين".‏

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