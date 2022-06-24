لافروف: الأوروبيون يحثون أوكرانيا على التفاوض معنا وواشنطن ولندن تمنعانها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الأطراف الأوروبية المعنية بالأزمة في أوكرانيا تحث كييف على التفاوض مع روسيا، لكن الولايات المتحدة وبريطانيا تمنعانها من ذلك.

وقال لافروف، في حديث لهيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية البيلاروسية، إنه "عندما يتنازلون ويتقدمون إلينا باقتراح لاستئناف العملية الدبلوماسية، وهو ما أعتقد أن الأوروبيين يحثون أوكرانيا عليه وإن كانت الولايات المتحدة وبريطانيا لا يسمحون به، فحينئذ سنبدأ التفاوض انطلاقاً من الوضع على الأرض".

وأوضح أن "هناك مناطق محررة لا يريد معظم سكانها مجرد التفكير في العودة إلى سيطرة السلطات النازية الجديدة".

وحذر لافروف من أن تصرفات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيال أزمة تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية تطيل أمد الأزمة، بسبب إصراره على حل مشكلات تصدير الحبوب الأوكرانية أولاً.

وقال لافروف، إن "غوتيريش يريد الاتفاق أولاً بشأن الحبوب الأوكرانية ثم الروسية. لا أحد يتعجل عندما يتعلق الأمر بنا. هذا الوضع يخلق مشكلات للكثير من الدول النامية".

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