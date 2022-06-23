الروس يشربون "دموع زيلينسكي" في موسكو.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر أن زجاجة فودكا تسمى "دموع زيلينسكي" معروضة للبيع في محلات السوبر ماركت في موسكو.

كما يُظهر المقطع، الذي تبلغ مدته سبع ثوانٍ، رجلاً يمسك الزجاجة في يده اليمنى، كُتب عليها "دموع زيلينسكي" باللغة الروسية، مع "طبعة محدودة" مكتوبة أدناه باللغة الإنجليزية.

تصور الزجاجة الرئيس الأوكراني وهو يمسح على ما يبدو دمعة من عينه اليمنى.

وقال الرجل الذي صور المقطع: "إنها مزحة، إنهم يبيعون فودكا Zelensky's Tears في محلات السوبر ماركت في موسكو".

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