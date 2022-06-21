روسيا أجلت مليوني شخص عن مناطق القتال في أوكرنيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا ميخائيل ميزينتسيف، أن القوات الروسية أجلت أكثر من مليوني شخص عن مناطق الاشتباكات الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس.

وأشار ميزينتسيف إلى أنه خلال اليوم الماضي، ومن دون مشاركة كييف، تم إجلاء 21947 شخصا، بينهم 3826 طفلا، إلى روسيا من المناطق الخطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونباس.

وقال: "بلغ العدد الإجمالي لمن تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية 20002.773 شخصا، بينهم 318144 طفلاً".

وأضاف أن الجانب الروسي أمّن أكثر من 9.5 ألف مركز لإيواء اللاجئين الأوكرانيين في روسيا، حيث تقدم لهم الرعاية الصحة والنفسية، وتصرف لهم المعونات المالية، وتعرض عليهم فرص العمل الشاغرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news