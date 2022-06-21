ولي العهد السعودي يبدأ جولة إقليمية تشمل مصر والأردن وتركيا

المصدر: الرياض - وام

قال الديوان الملكي السعودي إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء غادر المملكة لزيارة كل من مصر ، والأردن، وتركيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن سمو الأمير محمد بن سلمان سيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الديوان الملكي أن الزيارة تأتي بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة لولي العهد السعودي.

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