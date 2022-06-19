البرلمان الأوكراني يصوّت لصالح حظر الموسيقى والكتب الروسية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال البرلماني الأوكراني جيليزنياك، إن برلمان بلاده صوت لصالح حظر استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر والموسيقى من روسيا وبيلاروس.

وكتب جيليزنياك، على قناته في تيليغرام: "حظر البرلمان استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر الأخرى من روسيا وبيلاروس ومن أراضي أوكرانيا المحتلة مؤقتا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة شرسة لإزالة كل ما هو روسي وإجبار السكان قسرا على التخلي عن ذلك.

وأشار لافروف حسب "روسيا اليوم" إلى أن، روسيا تريد أن ترى أوكرانيا صديقة، دون حظر اللغة الروسية والثقافة الروسية.

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