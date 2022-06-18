الصحة العالمية: ندرس تغيير اسم جدري القرود

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعقد منظمة الصحة العالمية، اجتماعا طارئا، الأسبوع المقبل، لمناقشة تفشي مرض جدري القردة، وما إذا كان ينبغي تغيير اسمه، وفق ما أورده موقع إذاعة “فويس أوف أميركا”.

ويأتي ذلك على خلفية طلبات أطلقها خبراء الصحة، قبل أيام، لتفادي وصم المرض بنوع حيواني واحد أو قارة دون أخرى.

وقبل نحو أسبوع، قالت مجموعة من العلماء في بيان، إنه “في سياق التفشي العالمي الحالي، فإن الإشارة المستمرة إلى هذا الفيروس وتصنيفه لكونه أفريقيًا ليس فقط غير دقيق ولكنه تمييزي ووصم أيضًا.”

وتابع المختصون بالقول إن أوضح مظهر من مظاهر ذلك الوصم، هو استخدام صور المرضى الأفارقة لتصوير آفات الجدري في وسائل الإعلام الرئيسية.

وفي الآونة الأخيرة، أصدرت رابطة الصحافة الأجنبية، في إفريقيا، بيانًا حثت فيه وسائل الإعلام العالمية على التوقف عن استخدام صور الأفارقة لتسليط الضوء على تفشي المرض في أوروبا “.

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