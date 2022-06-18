بايدن: "التضخم في أميركا ليس خطأي.. كل الدول الصناعية فيها تضخم" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم



قال الرئيس الأميركي جو بايدن أن "من المحتمل أن تشهد أوروبا فوضى إذا واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوغل في القارة".

وفي حديث لوكالة "أسوشييتد برس"، قال الرئيس الأميركي "كان يجب أن نتصدى للهجوم الروسي رغم التداعيات علينا". وتابع: "بعد دخول بوتين لأوكرانيا.. الصين تشجعت لمهاجمة تايوان وكوريا الشمالية أصبحت شرسة".

وردا على فرض عقوبات تسببت بأزمة غذائية، قال بايدن: "أفكر عسكريا وليس كسياسي يبحث عن انتخابات".

وتابع: "كرئيس لأميركا الأمر لا يتعلق ببقائي السياسي وكان علينا التصدي لهجوم بوتين".

ونفى بايدن أن تكون "خطة المساعدات الضخمة بسبب كورونا وراء التضخم في أميركا"، قائلا: "التضخم في أميركا ليس خطأ إدارتي بدليل أن كل الدول الصناعية تعيش التضخم".

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