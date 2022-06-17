بيل كلينتون: أمريكا قد تخسر ديمقراطيتها إذا واصلت قراراتها الخاطئة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إنه لم يكن قلقا يوما بشأن المستقبل التأسيسي للبلاد، معربا عن أسفه لوجود "فرصة عادلة" لأن تخسر الولايات المتحدة ديمقراطيتها الدستورية تماما.

وفي مقابلة عبر شبكة cbs، سئل كلينتون كيف بقي إيجابيا "خلال السنوات القليلة المظلمة"، فأجاب أن مشاهدة أحفاده يكبرون يجعل من "المستحيل أن نكون متشائمين بشأن المستقبل.. إلا أنه لا يجب أن نكون مفرطين في التفاؤل"، معتبرا أن "هناك فرصة عادلة لأن نخسر ديمقراطيتنا الدستورية تماما لمدة عقدين من الزمن إذا واصلنا اتخاذ القرارات الخاطئة".

وأضاف: "أنا لست ساذجا بشأن هذا. لقد كنت في الكثير من المعارك. لقد خسرت البعض، فزت بمجموعة أخرى.. لقد شعرت بالبهجة والحزن. لكنني لم أكن قلقا يوما بشأن شكل حكومتنا الديمقراطي"، مشيرا إلى أنه "حتى الآن، في كل مرة نواجه فيها انهيارا، كان ضميرنا يتحرك ونبتعد عن حافة الهاوية. وهذا نوع مما أعتقد أنه سيحدث هنا ولكني لا أعرف متى أو كيف. في غضون ذلك، يجب أن نكون يقظين وندافع عما نؤمن به، ولا نرد الكراهية بالكراهية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news