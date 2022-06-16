الحريري يتحدث عن أوضح دليل على مسؤولية حزب الله عن اغتيال والده

المصدر: موقع الإمارات اليوم

طالب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، حزب الله بتسليم المدانين بجريمة اغتيال والده، رفيق الحريري، والذين صدر بحقهم حكم المحكمة الدولية بالسجن المؤبد مشيرا إلى أن "التاريخ لن يرحم".

وقال الحريري في تغريدتين نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "بعد ادانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي"، حسب قوله.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني السابق قائلا: "العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم".

يذكر أن رفيق الجريري وهو رئيس سابق اللحكومة اللبنانية، اغتيل في 14 فبراير من عام 2005 في العاصمة اللبنانية بيروت.

بعد ادانة سليم عياش بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد #رفيق_الحريري ورفاقه، فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية بالإجماع عقوبة السجن المؤبد على عنصرين آخرين من حزب الله هما حسن مرعي وحسين عنيسي.

١/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) June 16, 2022

العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الاوضح لجهة ادانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن ان تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم.

٢/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) June 16, 2022

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