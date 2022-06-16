بريطانيا تفرض عقوبات على رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

المصدر: أ ف ب

فرضت بريطانيا اليوم الخميس عقوبات على البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات ردا على غزو أوكرانيا، الامر الذي اعتبرته الكنيسة الروسية "سخيفًا".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن كيريل (75 عاما) الذي شطب الاتحاد الأوروبي اسمه أخيرا من لائحته السوداء، "يُعاقب لدعمه حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وأوضح الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية فلاديمير ليغويدا في بيان على تلغرام إن "محاولات ترهيب بطريرك الكنيسة الروسية أو إجباره على التخلي عن آرائه، سخيفة ولا معنى لها وغير مجدية".

وتستهدف هذه التدابير التي تشمل حظر دخول الأراضي البريطانية وتجميد أصول في المملكة المتحدة، أيضا ماريا لفوفا-بيلوفا، أمينة المظالم المعنية بحقوق الأطفال في الكرملين بسبب مزاعم "نقل أطفال أوكرانيين وعرضهم للتبني" في روسيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت فرض عقوبات على البطريرك الأرثوذكسي لكن الاتحاد الأوروبي تراجع بسبب معارضة المجر.

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