مرض جديد مُعدٍ في كوريا الشمالية.. وزعيم البلاد يتبرع بأدوية أسرته للشعب !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ سجّلت اليوم الخميس حالة إصابة بمرض معد آخر في مناطق البلاد الجنوبية الغربية.

وفي التفاصيل، أفادت السلطات الكورية الجنوبية باكتشاف حالة إصابة بمرض معوي حاد معد في مدينة هيهجو الجنوبية الغربية.

وفي السياق، أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أدوية أعدتها عائلته، إلى لجنة حزب العمال الحاكم في المدينة بإقليم هوانغ هيه الجنوبي في اليوم السابق، ما قُدم على أنه تبرع من زعيم البلاد بأدوية اسرته الخاصة إلى الشعب.

ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية التابعة لحزب العمال الحاكم اليوم الخميس على صفحتها الأولى صورة للزعيم كيم جونغ أون مع زوجته ري سول جو وهما يتفحصان بعض الأدوية قبل التبرع بها.

ويشار حسب "روسيا اليوم" إلى أن كوريا الشمالية تنتشر بها أمراض معدية معوية مثل، حمى التيفوئيد والكوليرا وغيرها، ما أدى إلى ان يأمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بفرض إجراءات الحجر الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بالمرض المعدي بشكل صارم، وذلك للحد من انتشاره ومنع انتقاله.

كما أمر جونغ أون بإجراء عمليات تقصّ وبائي، وتشخيص حالات الإصابة عن طريق الفحوصات العلمية، وإقامة مشاريع للتطهير في المنطقة المنكوبة.

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