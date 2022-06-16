بايدن يدرس خيارات لتعدة صدير الحبوب الأوكرانية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يبحث مجموعة من الخيارات لإخراج الحبوب من أوكرانيا، بعد أن تعطلت عملية تصديرها بسبب الحرب الحالية.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ينظر الرئيس في مجموعة من الخيارات هنا لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا إخراج الحبوب إلى السوق"، مضيفا، "هذا عمل شاق، لن يكون سهلاً."

وأعلن الرئيس الأميركي، الثلاثاء، خطة لتصدير الحبوب خارج الأراضي الأوكرانية، عن طريق بناء صوامع مؤقتة على الحدود، بما في ذلك ومع بولندا، ومن ثم نقلها للعالم.

وتحذر الأمم المتحدة من وجود تهديد بأزمة غذاء بسبب نقص الحبوب الصادرة من أوكرانيا.

واتهم الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية جراء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا ومنذ فبراير. ورفضت موسكو بشكل قاطع مثل هذه الاتهامات.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن روسيا لا تتدخل في ذلك. وأضاف بأنه إذا أزالت أوكرانيا الألغام من الموانئ، فستتمكن السفن المحملة بالحبوب من المغادرة بدون أي مشاكل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news