آيس كريم الرئيس بوتين مجانا لزوار "منتدى سانت بطرسبرغ"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يستطيع زوار منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تذوق الآيس كريم المعالج والمصنع خصيصا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل مجاني.

وأكد مراسل وكالة "سبوتنيك" الروسية أن جميع زوار المعرض يستطيعون تذوق هذا الآيس كريم الشهي، الذي تم إعداده سابقا بشكل خاص للرئيس الروسي على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.

وفقا للتقاليد الروسية، اشترى بوتين من هذا الآيس كريم الذي يحمل اسم "كروفكا إيز كرونوفكي" العام الماضي خلال معرض ماكس الجوي، وقدمه لضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعلى الرغم من عدم وجود ازدحام كبير حالياً في المعرض، إلا أن مركز المبيع شهد إقبالا جيدا بهدف تجربة هذه المثلجات الفريدة.

وسأل مراسل "سبوتنيك" الزوار حول انطباعهم بعد تناول هذه المثلجات، حيث أكد المشاركون أنه لذيذ بالفعل ومميز.

في وقت سابق، قال حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، إن هذا الآيس كريم يتم تصديره بالفعل إلى 16 دولة، منها بلجيكا وأمريكا وإسبانيا وإسرائيل وتايلاند وكندا.

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