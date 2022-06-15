الديوان الملكي السعودي: بايدن يزور المملكة 15 و16 يوليو

المصدر: جدة - وام

أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيقوم بزيارة رسمية إلى المملكة يومي 15 و16 يوليو المقبل تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - بدعوة كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والرغبة المشتركة في تطويرها في المجالات كافة، يقوم الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية يومي 16 و17 ذي الحجة 1443هـ، الموافقين 15 و 16 يوليو 2022م.

وأوضح الديوان في بيانه أن الرئيس الأميركي سيلتقي خلال الزيارة بخادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي لبحث أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

ونوه البيان إلى أن جدول الزيارة في يومها الثاني يتضمن حضور الرئيس الأميركي قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك الأردن، والرئيس المصري، ورئيس وزراء العراق.

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