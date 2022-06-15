الوفد الحكومي السوري يصل العاصمة الكازاخية استعدادا لجولة جديدة من "أستانا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصل الوفد الحكومي السوري إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان، استعدادا لبدء اجتماعات المؤتمر الدولي الثامن عشر حول سوريا، بصيغة آستانا المقرر اليوم الأربعاء.

ويرأس الوفد الحكومي السوري معاون وزير الخارجية أيمن سوسان.

وكانت الخارجية الكازاخستانية أعلنت في التاسع من الجاري أن الاجتماع حول سوريا بصيغة "أستانا" سيعقد في نور سلطان يومي 15 و16 من يونيو 2022، وهو الاجتماع الدولي الثامن عشر رفيع المستوى بشأن سوريا في إطار عملية أستانا.

وكان الاجتماع السابع عشر بصيغة أستانا عقد يومي 21 و22 من ديسمبر الماضي في العاصمة نور سلطان.

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