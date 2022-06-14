إسرائيل: سنمارس القوة في أي مكان بالعالم لحماية مواطنينا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن "إسرائيل ستمارس القوة في كل مكان بالعالم من أجل حماية مواطنيها"، وذلك بعد تقارير حول هجمات إيرانية محتملة على إسرائيليين بتركيا.

وفي كلمة له في حفل تأبين قتلى حرب لبنان الأولى، أشار بينيت إلى أنه "في هذه الأيام بالذات نشهد محاولات لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة خارج البلاد"، مشددا على أن "أجهزة الأمن تعمل كل ما بوسعها لإحباط هذه العمليات الإرهابية ولتحييد مرسلي الإرهابيين وأولئك الذين أرسلوهم مسبقاً".

وأكد "أننا لن نتردد في استخدام قوة إسرائيل في كل مكان في العالم من أجل حماية مواطنينا".

وكانت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة الأمن القومي الإسرائيلي، رفعت يوم أمس الإثنين، مستوى تحذير السفر إلى إسطنبول إلى المستوى 4، داعية الإسرائيليين المتواجدين في إسطنبول لمغادرة المدينة بأسرع وقت ممكن، وذلك في أعقاب مخاوف أمنية بشأن محاولات إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في تركيا.

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