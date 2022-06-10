القضاء الكويتي: الأمراض النفسية لا تعفي المتهم من المسؤولية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أيدت محكمة التمييز الكويتية مبدأ محكمتي الجنايات والاستئناف من أن الأمراض النفسية ليست دائماً سبباً لانعدام المسؤولية الجزائية للمتهم الذي يرتكب فعلاً مجرماً.

ورفضت محكمة التمييز الطعن المقدم على حكم حبس متهم ثلاث سنوات عن تهمة إذاعة أخبار كاذبة والطعن علناً بمسند الإمارة، مؤكدة أن من يتناول مادة مؤثرة عقلياً مختارة وعن علم بحقيقة أمرها، فإنه يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك.

وأكدت المحكمة أنه من المقرر أن المرض العقلي وما في حكمه الذي تنعدم معه المسؤولية الجزائية هو ذلك الذي من شأنه أن يهدك الإدراك أو يترتب عليه فقد القدرة على توجيه الإرادة بصفة تامة.

وختمت المحكمة: "أما سائر الأمراض النفسية التي تنقص أو تضعف من هاتين الملكتين بحيث لا تبلغ الحد الذي يفقد الشخص معه كل إدراكه أو إرادته فلا تعد سبباً لانعدام المسؤولية".

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