محكمة دونيتسك تقضي بإعدام متطوع عربي قاتل إلى جانب قوات أوكرانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قضت محكمة تابعة للسلطات الانفصالية الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك في شرق أوكرانيا بإعدام بريطانيَين ومغربي أسروا أثناء قتالهم إلى جانب قوات كييف، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

وقالت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" إن "المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية حكمت بالإعدام على البريطانيين إيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون لاتهامهم بالمشاركة في القتال كمرتزقة".

وقال رئيس الهيئة القضائية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين، بأن "الحكم على المرتزقة الثلاث ممكن استئنافه من خلال محكمة النقض خلال شهر من تاريخ إعلان الحكم"، وفق المصادر الروسية.

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