"مكافحة الإرهاب" في كردستان العراق تكشف تفاصيل انفجار أربيل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت مكافحة الارهاب في اقليم كردستان العراق، أمس الاربعاء، عن تفاصيل الانفجار الذي وقع في اربيل أمس، مؤكدة إصابة ثلاثة أشخاص.

وقالت المكافحة في بيان، إنه "في تمام الساعة 9:35 مساءً، سحبت طائرة مسيرة مفخخة نفسها على طريق بيرمام أربيل وأصيب ثلاثة أشخاص بالخطأ، بما في ذلك أضرار مادية في مطعم وعدة سيارات".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الأربعاء، بوقوع انفجار عبر طائرة مسيرة في أربيل.

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