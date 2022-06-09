المخابرات الألمانية: إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال تقرير للمخابرات الألمانية إن إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مرحلة حيوية في هذا الاتجاه.

وقال التقرير، الذي صدر أمس الثلاثاء، إنه يجب اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذا الوضع قبل أن تتحول إيران إلى قوة نووية إلى الأبد، حسبما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وأوضح التقرير أن إيران تكثف جهودها للحصول على تقنيات خاصة ببرنامجها النووي غير الشرعي، مشيرا إلى وجود مؤشرات على ذلك.

ونوه التقرير إلى أن إيران حصلت على تنازلات من الولايات المتحدة ، العام الماضي، لإقناعها بإيقاف برنامجها النووي.

وتابع: "هناك شكوك في إمكانية قيام إيران بخرق التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه معها عام 2015 لإيقاف أنشطتها النووية السرية".

ولفت التقرير إلى أنه يجري التحقيق مع مواطن ألماني من أصل إيراني في قيامه بانتهاك الحظر على إيران وشراء أجهزة متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامجها الصاروخية.

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