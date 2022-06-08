الأمم المتحدة: 5 دول عربية "بؤر ساخنة للجوع"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف تقرير لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، أول من أمس الاثنين، عن وجود أزمة جوع في 5 دول عربية.

واعتبر التقرير أن الدول الخمس وهي سوريا والسودان والصومال ولبنان واليمن "بؤر ساخنة للجوع".

وقال التقرير إنه من المحتمل أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة في المنطقة التي قالت عنها الأمم المتحدة إنها "بؤر ساخنة للجوع".

ويقول التقرير إن الوضع الغذائي من المحتمل أن يتدهور خلال 3 أشهر مقبلة.

وأضاف التقرير: "تظل إثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان واليمن والصومال وأفغانستان في (حالة التأهب القصوى) وهي حالة الظروف الكارثية، مما يعني أن هناك شرائح من السكان تواجه انعدام أمن غذائي كارثي أو معرضة لخطر التدهور نحو ظروف كارثية".

وتابع التقرير: "لا تزال سوريا والسودان و جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي ومنطقة الساحل بلدانًا تثير قلقًا بالغًا".

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