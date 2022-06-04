روسيا تعتزم استخدام جهاز تليسكوب ألماني ضد رغبة برلين

المصدر: موسكو - د ب أ

تعتزم وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إعادة تشغيل التليسكوب الألماني "إيروسيتا" رغم إيقاف برلين التعاون بين الجانبين في هذا الشأن.

وقال رئيس الوكالة، ديمتري روجوزين، في مقابلة تلفزيونية أذيعت اليوم السبت: "أعطيت الأمر بإعادة تشغيل التليسكوب الألماني في نظام /سبيكتر-آر جي/ مع التليسكوب الروسي".

وتم وضع التليسكوب في وضع السكون من قبل معهد "ماكس بلانك" الألماني بسبب الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة ضد موسكو.

ويمكن للقمر الاصطناعي، المسمى "إيروسيتا" جنبا إلى جنب مع تلسكوب روسي، مسح المجرات البعيدة. وأحد أهداف البعثة المشتركة هو رصد الثقوب السوداء.

وكان استخدام كلا التلسكوبين يعني أن الباحثين الروس والألمان يمكنهم تقييم البيانات بشكل مشترك، حتى جمدت برلين مشاركتها في المشروع بعد بدء الحرب.

وروجوزين وهو مؤيد قوي للغزو الروسي لأوكرانيا ، يريد الآن استئناف مراقبة الفضاء.

وقال روجوزين: "الذين اتخذوا هذا القرار (بوقف التعاون) ليس لديهم اليوم حق أخلاقي في منع الأبحاث عن البشرية، وذلك فقط لأن موقفهم الفاشي مشابه لموقف أعدائنا".

وفي المقابل، حذر المدير العلمي لمشروع "سبيكتر-آر جي"، رشيد سونيايف، من اتخاذ خطوات أحادية الجانب، موضحا أنه لا يمكن أن إعادة التشغيل إلا بموافقة ألمانيا - وإلا فإن التليسكوب سيصبح مهددا بالتعطل.

تجدر الإشارة إلى أن روجوزين، الذي كان سفيرا لبلاده سابقا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يصور نفسه منذ فترة طويلة على أنه متشدد تجاه الغرب.

وفي ضوء العقوبات الأميركية التي أعقبت الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم، قال في عام 2014 إن رواد الفضاء الأميركيين يجب أن يطيروا إلى محطة الفضاء الدولية "على الترامبولين" في المستقبل.

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