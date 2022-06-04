بوتين: "مطبعة الدولارات في أمريكا سجلت أداء غير مسبوق خلال جائحة كورونا" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن مطبعة الدولارات في الولايات المتحدة سجلت أداء غير مسبوق خلال جائحة كورونا.

بوتين: أداء مطبعة الدولار الأمريكية في جائحة كورونا كان بوتين يصف الأحداث الجارية بـ "الوضع الاستثنائي"

وفي حديث لقناة "روسيا -1"، ذكّر بوتين بأنه خلال الوباء "ركد الاقتصاد العالمي، وكان من الضروري إنعاشه".

وأضاف: "لم تجد السلطات المالية والاقتصادية في الولايات المتحدة شيئا أفضل من ضخ مبالغ طائلة من المال لدعم السكان والشركات الفردية وقطاعات الاقتصاد".

وتابع حسب "روسيا اليوم" : "في غضون عامين، بل أقل من عامين، من فبراير 2020 حتى نهاية 2021، نما المعروض النقدي في الولايات المتحدة بواقع 5.9 تريليون دولار".

وأكد أن "هذا عمل غير مسبوق للمطبعة... حيث نما إجمالي المعروض النقدي بنسبة 38.6%".

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