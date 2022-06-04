زلزال قوي في الكويت فجر اليوم ولا أضرار

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، الكويت وشعر به السكان في أنحاء البلاد.

وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بأنها سجلت زلزالا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، عند تمام الساعة 04:28 صباحا بتوقيت الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض، كما شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.

وقال رواد "تويتر"، إنهم شعروا بالهزة الأرضية إذ لم تبلغ مدتها سوى 10 ثوان. فيما نشر آخرون صورا لتلفيات بسيطة قالوا إنها ناتجة عن الزلزال حسب "روسيا اليوم".

وأعلنت قوة الإطفاء العام أنه لم تسجل إدارة عملياتها أي أضرار جراء الهزة الأرضية، مضيفة أنه كانت هناك فقط بلاغات للاستفسار عن مصدر الهزة الأرضية.

ويذكر أن المعهد الكويتي للأبحاث العلمية كان قد رصد زلزالا بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر على عمق 8 كيلو مترات، بمنطقة المناقيش جنوب غرب البلاد في شهر أغسطس من العام الماضي.

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