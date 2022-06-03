بولندا تحذر اللاجئين الأوكرانيين: أنفِقوا على أنفسكم فلا أموال مجانية بعد اليوم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجهت السلطات البولندية، أول من أمس الأربعاء، تحذيرا للاجئين الأوكرانيين الموجودين على أراضيها بشأن إيقاف عمليات دفع البدلات والأجور اليومية لهم.

وجاء هذا الإعلان على لسان نائب رئيس وزارة الشؤون الداخلية والإدارة وممثل الحكومة لشؤون اللاجئين، بافيل شيفرناكر، ونقلته صحيفة رزيكزبوسبوليتا.

وقال شيفرناكر إن "معظم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا سيفقدون بدلهم اليومي وسيسري القرار في 1 يوليو".

وأضاف قائلا: "فقط أولئك الذين يحتاجون إليها سيستمرون في تلقي الإعانة نحن نتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك النساء الحوامل والنساء اللواتي لديهن العديد من الأطفال".

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات تخطط لتشجيع اللاجئين على البدء في الكسب وتلبية احتياجاتهم بأنفسهم.

وقال الخبير البولندي بيوتر دلوجوش للصحيفة: "هذا القرار يظهر إلى حد ما أن الدعم يقترب من نهايته، وقد حان الوقت للعودة إلى أوكرانيا".

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