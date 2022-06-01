"أنت تجلب لنا العار".. رئيس أوكرانيا يطلب "نصيحة عسكرية" من طفله ابن الـ9 سنوات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصريح زوجة الرئيس الأوكراني بأن فلاديمير زيلينسكي، يتشاور مع ابنه البالغ من العمر 9 سنوات بشأن المعدات العسكرية التي يجب الحصول عليها من الغرب.

واعتبر العديد من المعلقين أن النهج الذي يتبعه زيلينسكي ينعكس بشكل مباشر على الأزمة في بلاده.

وكتب تاونا: "بعض الأشياء لا ينبغي أبدا أن تقال علنا​​، حتى لو كانت صحيحة".

قالت ديلي جلو: "أعتقد أن هذا يفسر الكثير".

واقترح آخر: "ما هي النصيحة؟ لا ترتدي الكعب بعد الآن يا أبي، أنت تجلب لنا جميعا العار؟".

وقالت زوجة الرئيس الأوكراني، أوليانا زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في وقت سابق: "ابني يكبر كعالم سياسي، إنه يعرف كل شيء، يقدم لنا النصائح العسكرية، ما يجب أن نشتريه. ولوالده أيضا... ما هي الدبابات والطائرات والمروحيات التي نحتاج لشرائها، وما الذي نفتقر إليه. ما هي الدول التي تساعدنا بشكل سيء، ومن هي الجيدة. إنه خبير عسكري، يمكنك التحدث معه حول ذلك لأشهر".

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