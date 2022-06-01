دونالد ترامب: أميركا ذاهبة إلى الجحيم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعرب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن غضبه إزاء نبأ تبرئة المحامي مايكل سوسمان، من تهم الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي حول علاقة مزعومة بين منظمة ترامب، وبنك في روسيا.

وعلق ترامب على قرار التبرئة قائلا: "نظامنا القانوني فاسد، وحكامنا والقضاة متحيزون للغاية، وحدودنا مفتوحة، وانتخاباتنا مزورة، والتضخم هائل، وأسعار الغاز وتكاليف الطعام ارتفعت بشكل كبير، وبلدنا ذاهب إلى الجحيم ، ومايكل سوسمان ليس مذنباً".

يذكر أن هيئة المحلفين برأت، المحامي الديمقراطي الذي مثل حملة هيلاري كلينتون الرئاسية، من الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن من كان يمثله عندما قدم لمحامي الوكالة بيانات ووثائق تثير تساؤلات حول المعاملات المزعومة بين منظمة ترامب وبنك "ألفا" الروسي.

وفي تصريحات موجزة للصحفيين أثناء مغادرته قاعة المحكمة، رحب سوسمان بالحكم. وقال "أخبرت الحقيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وأقرت هيئة المحلفين ذلك بوضوح بحكمهم بالإجماع".

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