إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا بسبب تهديدات إيرانية

المصدر: القدس - رويترز

حذرت إسرائيل مواطنيها أمس من السفر إلى تركيا، مشيرة إلى تهديدات إيرانية بالانتقام لاغتيال عقيد في الحرس الثوري الأسبوع الماضي.

واتهمت طهران إسرائيل بالتورط في مقتل حسن صياد خدايي، الذي لقي حتفه عندما أطلق شخصان على متن دراجة نارية النار عليه أثناء قيادته لسيارته وتعهدت بالانتقام.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في بيان، إن طهران قد تسعى لإلحاق الأذى بالإسرائيليين في تركيا ووصفها بأنها «دولة شديدة الخطورة».

وتعد تركيا وجهة سياحية شهيرة للإسرائيليين، ويعمل البلدان على إصلاح العلاقات بينهما بعد أكثر من عقد من التوتر.

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