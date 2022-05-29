السعودية: غرامة 10 ملايين ريال على من يخالف ضوابط النشر في مواقع التواصل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

فرضت المملكة العربية السعودية غرامة 10 ملايين لمخالفة ضوابط النشر بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة، أن عقوبة مخالفة ضوابط النشر في مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى 10 ملايين ريال غرامة وإيقاف لمدة تصل إلى 6 أشهر وإلغاء الترخيص، وأن هناك لجانا متخصصة لإصدار العقوبات بحق المخالفين تتبع وزارة الإعلام بالأمانة العامة للجان، بحسب مدير مركز الضبط الإعلامي بهيئة الإعلام المرئي والمسموع سعد السحيمي.

وأصدرت «الهيئة» ممثلة بـ«لجنة الالتزام» أخيرا غرامات بقيمة 400 ألف ريال على مواطنتين خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي. وأكدت وجوب التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في أنظمتها ولوائحها، داعية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر منصة إعلام.

وحددت الهيئة ضوابط النشر في مواقع التواصل بـ:

-عدم التعرض بالتجريح والإساءة للأشخاص والهيئات أو المساس بولاة الأمر.

-من ينشر المادة الإعلامية والمحتوى هو من يلام.

-تؤكد الهيئة على الإعلاميين والمؤثرين مراعاة الأنظمة والتقيد بالمحتوى اللائق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news