اختفاء طائرة من سماء النيبال على متنها 22 شخصا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال مسؤولون حكوميون وشركات طيران إن طائرة تديرها شركة طيران خاصة في نيبال اختفت اليوم الأحد وعلى متنها 22 شخصا.

وأضافوا حسب "رويترز" أن الطائرة الصغيرة كانت في طريقها من بلدة بوخارا الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو إلى جومسوم على بعد نحو 80 كيلومترا إلى الشمال الغربي.

وتدير هذه الطائرة شركة تارا للطيران التي تستخدم أساسا طائرات توين أوتير الكندية الصنع.

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