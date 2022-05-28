رئيس أوروغواي: أخطأنا حين سمحنا ببيع وشراء الماريجوانا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعترف رئيس أوروغواي لويس لاكايه بو أن بلاده أخطأت في إقرار قانون تشريع بيع وشراء الماريجوانا الذي يتيح للدولة أن تكون جزءاً من هذه التجارة، كما جاء في مقابلة بثتها "بي بي سي" الجمعة.

وكانت أوروغواي أول بلد في العالم يشرع بيع وإنتاج الماريجوانا عام 2013 في عهد الرئيس اليساري خوسيه موخيكا الذي رأى في القانون سبيلاً لإبعاد مواطنيه عن شبكات الاتجار بالمخدرات.

ومنذ ذلك الحين يسمح بثلاثة طرق للحصول على القنب، إما زراعته في المنزل للاستهلاك الفردي أو الانتماء الى تعاونيات خاصة لزراعته أو شراؤه من الصيدليات، وذلك تحت رقابة الدولة.

وتبيع عشرات الصيدليات القنب، بسعر 10 دولارات تقريباً لكل خمسة غرامات، وهو سعر تنافسي نسبة لأسعار السوق السوداء.

لكن بالنسبة للرئيس الحالي، اليميني الوسطي، على الدولة ألا تكون جزءاً من عملية زراعة أو بيع "المخدرات" لأنها "غير مربحة".

وقال لاكايه حسب "ا ف ب" "ارتكبنا خطأ" مضيفاً أن النظام ساري المفعول و"من الصعب تغييره بين ليلة وضحاها".

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