السفير الروسي في واشنطن يهنئ كيسنجر بعيد ميلاده الـ 99 !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هنأ السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، بعيد ميلاده التاسع والتسعين، مشيرا إلى بصيرته الإستراتيجية المتميزة.

وكتب السفير الروسي في منشور عبر حسابه على تلغرام مهنئا كيسنجر: "أرجو أن تتقبلوا تهانيَّ بمناسبة عيد ميلادكم التاسع والتسعين! أنتم عملاق حقيقي بين الدبلوماسيين والسياسيين في جميع أنحاء العالم. ثروتكم من الخبرة في مجال السياسة الخارجية لا تضاهى، وآراؤكم فريدة ومحفزة للفكر ومبتكرة ".

وحسب "روسيا اليوم" أشار أنتونوف إلى أن السفارة الروسية تقدر تقديرا عاليا "البصيرة الإستراتيجية المتميزة" لكيسنجر وتتابع عن كثب خطاباته العامة.

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