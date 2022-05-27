جونسون يصف بوتن بـ"التمساح".. ويحذر من التفاوض معه لهذا السبب

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال مقابلة مع قناة " بلومبيرغ " اليوم الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"التمساح" ، مٌحذرا من إجراء مفاوضات معه .

وعند سؤاله خلال المقابلة عن فكرة الجلوس مع بوتين ، قال جونسون : "كيف يمكن أن تتعامل مع تمساح عندما يكون على وشك أكل قدمك الأولى".

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني قائلا عن الرئيس الروسي: "سيحاول تجميد الصراع، وسيدعو لوقف إطلاق النار بينما يسيطر على مناطق مهمة في أوكرانيا"، " حسب الـ cnn " .

وتابع جونسون قائلا: "نحن نريد أن تنتهي الحرب حقا، يجب أن تنتهي الحرب، لكن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تضع نهاية لها هي أن يقبل بوتين بذلك، لقد نجح في عملية "التطهير من النازية" في أوكرانيا ويمكنه الانسحاب بكرامة وشرف".

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