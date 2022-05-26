السعودية: تصاريح دخول المقيمين إلى مكة خلال الحج "إلكترونياً"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة (مكة) إلكترونياً للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي" والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.

وقالت المديرية إن هذه الخدمة تأتي تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيراً للجهد، حيث تتاح من خلال منصة "أبشر أفراد" لتصاريح العمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة "مقيم" الإلكترونية لجميع المنشآت بما فيها المسجلة برقم (700) عبر الرابط التالي: ‏

https://makkahpermit.muqeem.sa/#/login

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