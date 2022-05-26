وزير خارجية أوكرانيا: إذا فقدت وظيفتي سأبيع أسلحة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، أنه "إذا فقد وظيفته، يمكنه الحصول على وظيفة في تجارة الأسلحة أو صناعة النفط".

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال: "في الشهرين الأولين من الحرب، أصبحت خبيرا في الأسلحة، وفي الشهر الأخير أصبحت خبيرا في النفط وسوق النفط العالمي".

وأضاف: "على الأقل أعلم أنه إذا طردت، فسوف أجد وظيفة في بيع الأسلحة أو المساعدة في تجارة النفط".

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