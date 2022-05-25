كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية

المصدر: سيؤول - د ب أ

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه الشرق، وذلك بعد يوم واحد من اختتام الرئيس الأميركي جو بايدن الآسيوية التي سلطت الضوء على التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه سول وطوكيو.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الجنوبي إن الأول كان صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وقطع مسافة حوالي 360 كيلومترا على ارتفاع 540 كيلومترا.

ويشار إلى أن الصواريخ ذات القدرة على قطع المسافات التي تزيد على 5500 كيلومتر، تعتبر صواريخ باليستية عابرة للقارات. ولم يتضح في البداية ما إذا كانت كوريا الشمالية قد حددت عمدا مسافة طيران الصاروخ لمئات الكيلومترات.

من ناحية أخرى، يعتبر الصاروخان الآخران من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى.

وقد أطلقت كوريا الشمالية الصواريخ الثلاثة باتجاه بحر اليابان (المعروف أيضا بـاسم بحر الشرق)، من منطقة سونان في بيونج يانج في حوالي الساعة السادسة صباحا.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية أيضا إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ، حيث قالت إن هناك صاروخين على الأقل كانا باليستيين وأن الثالث مازال قيد التحليل، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو".

وعلى صعيد متصل، قالت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إنها كانت على علم بعمليات الإطلاق المتعددة وأنها تقوم بـ "التقييم والتشاور عن كثب مع حلفائها وشركائها".

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