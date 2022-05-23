روسيا تدرس خطة السلام المقترحة مع أوكرانيا

المصدر: موسكو - أ ف ب

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو قوله إن روسيا تلقت خطة السلام مع أوكرانيا، التي اقترحتها إيطاليا، وتدرسها. وقال: "تلقيناها منذ وقت قصير وندرسها" مؤكدا أنها ليست قيد المناقشة حاليا بين روسيا وإيطاليا.

وأضاف: "عندما ننتهي من دراستها سنعطي رأينا".

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الجمعة أن بلاده اقترحت على الأمم المتحدة تشكيل "مجموعة تيسير دولية" لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار "خطوة بخطوة" في أوكرانيا.

وبالنسبة إلى دي مايو فإن "مجموعة التيسير" يجب أن تحاول إعادة بناء الحوار بين طرفين هما في حالة حرب حاليًا".

ولم تنشر تفاصيل هذه الخطة بعد، لكن وفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فإن الوثيقة التفصيلية التي سلمت للأمم المتحدة ووضعها دبلوماسيون من وزارة الخارجية الإيطالية تنص على أربع مراحل:

- وقف لإطلاق النار في أوكرانيا ونزع الأسلحة على الجبهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

- مفاوضات بشأن وضع أوكرانيا التي ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي وليس حلف شمال الأطلسي.

- اتفاقية ثنائية بين أوكرانيا وروسيا بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس (ستتمتع هذه الأراضي المتنازع عليها بحكم ذاتي كامل مع الحق في ضمان أمنها ولكنها ستكون تحت سيادة أوكرانية).

- إبرام اتفاقية سلام وأمن في أوروبا متعددة الأطراف بهدف رئيسي هو نزع السلاح ومراقبة الأسلحة ومنع نشوب نزاعات.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي الأحد إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا موضحا أن كييف سبب تعليقها.

والسبت شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه لا يمكن إنهاء الحرب إلا بالوسائل "الدبلوماسية".

وعقدت عدة اجتماعات بين المفاوضين من كلا الجانبين لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.

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