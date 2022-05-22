إسرائيل تضيف 5 سنوات لعقوبات سجناء فلسطينيين فروا من سجن جلبوع

المصدر: تل أبيب - د ب أ

أصدرت محكمة في إسرائيل اليوم الأحد عقوبات بالسجن خمس سنوات إضافية بحق خمسة من بين ستة سجناء فلسطينيين كانوا فروا من سجن جلبوع شديد الحراسة في شمال إسرائيل في سبتمبر الماضي.

وأدانت المحكمة المتهمين بالهروب من السجن. ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فمن المقرر النطق بالحكم بحق السجين السادس في وقت لاحق اليوم.

وكان الستة قد فروا بعدما حفروا نفقا تحت أسوار السجن من زنزانتهم، وتم إعادة إلقاء القبض عليهم جميعا بعد مطاردات استمرت أسبوعين.

وكانت مصلحة السجون الإسرائيلية قد تعرضت لانتقادات شديدة بعد فرار الستة، وتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص القصور الذي أتاح لهم فرصة الفرار.

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