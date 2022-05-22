وزير الخارجية الأمريكي يريد أن يغني لبوتين: "لن نعود لبعضنا مرة أخرى " !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألمَحَ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أن السلطات الأمريكية الحالية لا تخطط لتحسين العلاقات مع القيادة الروسية بعد الآن.

وقال بلينكن في حديثه يوم السبت إلى خريجي جامعة جورج تاون مازحا: "نعم، غنت تايلور سويفت في حفل تخرج في جامعة نيويورك. لكن فريقي لم يسمح لي بإحضار غيتاري إلى هنا لإهداء أغنية تايلور سويفت "لن نعود لبعضنا أبدا مرة أخرى" للرئيس بوتين".

وأردف حسب "روسيا اليوم" : "قالوا إن ذلك سيكون غير دبلوماسي ومحرجا للجميع".

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