المغرب: اعتقال شخص ادعى خلال صلاة الجمعة أنه "المهدي المنتظر" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال موقع مغربي إن شخصا خمسينيا ادعى النبوة خلال صلاة الجمعة داخل مسجد الجبيلات بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش مما خلق حالة من الإرتباك في أوساط المصلين الذين كانوا ينتظرون خطبة الجمعة.

وأفاد موقع "Rue 20" المغربي نقلا عن مصدر له بأن الشخص ذاته خاطب المصلين بأنه المهدي المنتظر وأنه منقذهم من المشاكل والأزمات داعيا إياهم إلى تصديقه والإيمان به.

وأكد المصدر للموقع المغربي أن المصلين قبضوا على ذلك الشخص وأخرجوه من المسجد واقتادوه إلى مقر الدائرة الأمنية حسب موقع "روسيا اليوم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news