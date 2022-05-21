هو عنده وقت؟.. السيسي عن كثرة مداخلاته التلفزيونية: عايز أطمن (فيديو)

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ردا على تساؤلات البعض عن سبب مداخلاته التلفزيونية المتكررة: "كتير مننا بيقول ليه بتدخلوا في البرامج.. هو عنده وقت يتفرج؟.. أه طبعا لازم أعرف بنشكل فهمنا ووعينا إزاي.. عايز أطمن".

وتابع السيسي، خلال حديثة بافتتاح مشروع "مستقبل مصر": "عاوز أطمن أن زمايلي الإعلاميين لما بيتناولوا قضية من القضايا بيتناولها بشكل شامل وعميق بحيث نتأكد من استفادة المستمع أم نحتاج لتعزيز الكلام أكثر".

وأردف السيسي: "مش عاوز أقولكم أنا حافظ كلام المسؤولين.. لكن أنا لما بقف هنا أقوله ببقي في تحدي أن ألبي لأهلي وناسي مطالبهم وهعرف بفضل الله.. وعرفت وهجري عليه"

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