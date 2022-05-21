هو عنده وقت؟.. السيسي عن كثرة مداخلاته التلفزيونية: عايز أطمن (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ردا على تساؤلات البعض عن سبب مداخلاته التلفزيونية المتكررة: "كتير مننا بيقول ليه بتدخلوا في البرامج.. هو عنده وقت يتفرج؟.. أه طبعا لازم أعرف بنشكل فهمنا ووعينا إزاي.. عايز أطمن".

وتابع السيسي، خلال حديثة بافتتاح مشروع "مستقبل مصر": "عاوز أطمن أن زمايلي الإعلاميين لما بيتناولوا قضية من القضايا بيتناولها بشكل شامل وعميق بحيث نتأكد من استفادة المستمع أم نحتاج لتعزيز الكلام أكثر".

وأردف السيسي: "مش عاوز أقولكم أنا حافظ كلام المسؤولين.. لكن أنا لما بقف هنا أقوله ببقي في تحدي أن ألبي لأهلي وناسي مطالبهم وهعرف بفضل الله.. وعرفت وهجري عليه"

"كتير بيقولوا هو عنده وقت يتفرج؟!".. الرئيس #السيسي لهذا السبب اهتم وأتابع كل ما يُقدم في الإعلام #مشروع_مستقبل_مصر pic.twitter.com/Mm2qQja1F3 — ON (@ONTVEgy) May 21, 2022

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