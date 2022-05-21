شاهد هدية الرئيس الأذربيجاني لملكة بريطانيا في عيد ميلادها الـ96 !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تلقت ​الملكة إليزابيث​ التي أتمت الـ 96 عام يوم الإثنين الماضي والموافق 16 مايو 2022، هدية مميزة من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ما لفت انتباه نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كانت الهدية عبارة عن حصان جميل وثمين يدعى شهرات، يتحدر من إقليم كاراباك الجبلي في أذربيجان.

ولم يكتف الرئيس الأذربيجاني بإرسال الحصان وحسب فقد أرسل أيضاً تمثالين للخيول صنعهما النحات الأذربيجاني فائق حاجييف.

وتسلمت الملكة الهدية في قلعة وندسور من خلال وفد برئاسة رئيس الاتحاد الأذربيجاني للفروسية إلشين قولييف، وإنتشرت الصورة بين المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بالهدية.

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