خبير عسكري روسي يتراجع عن تكهنات متشائمة للحرب عبر التلفزيون

المصدر: موسكو - د ب أ

تراجع الخبير العسكري الروسي ميخائيل خوداريونوك على الملأ عن تقييم متشائم بصورة مذهلة لحرب موسكو مع أوكرانيا خلال ظهور له عبر التلفزيون الروسي الرسمي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال خوداريونوك (68 عاما) عبر برنامج "60 دقيقة" في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء أن الاعتقاد بأن الأوكرانيين قد يشنوا هجوما مضادا يعد "مبالغة كبيرة".

وكان البرنامج الحواري السياسي، الذي حمل عنوان "نجاحات القوات الجوفضائية الروسية" هذه المرة، هو نفس البرنامج الذي أعلن فيه خوداريونوك يوم الاثنين الماضي أن القوات المسلحة الأوكرانية بمنأى عن الانهيار بعد ثلاثة شهور على بدء الحرب.

ويعتبر البرنامج بوقا إعلاميا للكرملين. ويتم إسكات الأصوات المنتقدة علانية إلى حد كبير. وينص قانون جديد على عقوبة تصل إلى السجن 15 عاما في حالة نشر "أخبار مزيفة" عن القوات المسلحة الروسية.

وبينما شدد خوداريونوك مؤخرا على الإرادة القوية للجنود الأوكرانيين في القتال وأهمية الأسلحة التي حصلوا عليها من الغرب، شدد الآن على أن القوات المسلحة الروسية تتعقب الأسلحة الأجنبية بالتحديد وتدمرها.

وقال: "قريبا سيكون كل ما تبقى من مدافع هاوتزر الأميركية مجرد ذكرى".

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