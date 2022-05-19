أردوغان مُعلقاً على طلب انضمام السويد وفنلندا للناتو: "المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استنكر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان طلب السويد وفنلندا موافقة أنقرة على انضمامهما للناتو، "في وقت ترفضان فيه تسليم الإرهابيين لتركيا"، وقال: "المعذرة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين".

وفي كلمة له خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان، قال أردوغان إن بلاده تدعم حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشدة، لكنه استدرك بأن ذلك لا يعني الموافقة على كل مقترحاته.

وتعليقا على تحفظ تركيا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، قال أردوغان إن "توسع الناتو مفيد لتركيا بقدر الاحترام الذي يتم إظهاره تجاه مخاوفها".

وذكر أردوغان أن بلاده "طلبت من السويد تسليم 30 إرهابيا، إلا أنها رفضت تسليمهم لأنقرة"، وأضاف: "وقعنا في الخطأ مرة واحدة حينما وافقنا على إعادة اليونان وفرنسا إلى الحلف. المعذرة، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين". حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأشار الرئيس التركي إلى أن دعم تنظيمات (تصنفها أنقرة إرهابية)، مثل حزب العمال الكردستاني (بي كاكا) و"وحدات حماية الشعب" (ي ب ك)، "ومن ثم مطالبتنا بدعم عضوية السويد وفنلندا إلى الناتو هو "تناقض" على أقل تقدير". (وتعد واشنطن من أبرز داعمي "وحدات حماية الشعب"، وهي العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية" التي تسيطر على أجزاء واسعة في شمال سوريا).

وأضاف أردوغان حسب "روسيا اليوم" "نحن فعليا في مقدمة البلدان الداعمة بشدة لأنشطة الناتو، ولكن هذا لا يعني أننا سنقول نعم لكل مقترح دون استفهام واستفسار".

وتحدث أردوغان عن مساهمات بلاده في الحلف ومحاربة الإرهاب، لافتا إلى أن "أنقرة تتطلع إلى حصولها على دعم الناتو في حماية حدودها وتعزيز أمنها واستقرارها وتفهم هواجسها".

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