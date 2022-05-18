روسيا: سنرد على انضمام فنلندا للناتو بـ «مفاجأة»

المصدر: موقع الامارات اليوم

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء، إن رد فعل موسكو على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيكون مفاجأة.

وكانت زاخاروفا تعلق في تصريحات صحفية، على تسليم سفيري فنلندا والسويد رسالتي طلب العضوية في الحلف، في حفل أقيم بمقره في بروكسل، بحسب «سكاي نيوز عربية»

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ: «هذه لحظة تاريخية يجب أن نغتنمها»، مشيرا إلى الخطوة التي أثارت غضب موسكو.

لكن تركيا فاجأت حلفاءها في الأيام القليلة الماضية بقولها إنها ستمنع انضمام أعضاء الشمال الأوروبي ما لم يفعلوا المزيد لقمع المسلحين الأكراد على أراضيهم.

وقال ستولتنبرغ إنه يعتقد أنه يمكن التغلب على هذه المشكلة، وقالت واشنطن أيضا إنها تتوقع حلها.

ولم تدخل فنلندا، التي تشترك في حدود طولها 1300 كيلومتر مع روسيا، والسويد في تحالفات عسكرية خلال الحرب الباردة، ليمثل قرارهما الانضمام إلى الحلف الغربي أكبر تغيير في منظومة الأمن الأوروبي منذ عقود.

وسيؤدي ذلك إلى مضاعفة الحدود البرية لحلف الأطلسي مع روسيا، وسيمنح الحلف السيطرة على ساحل بحر البلطيق بالكامل تقريبا.

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