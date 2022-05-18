اغتيال رئيس بلدية وأمين فرقة بحزب البعث بإطلاق نار في سوريا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ذكرت قناة "روسيا اليوم"، مساء يوم الأربعاء بأن مجهولين اغتالوا رئيس بلدية النعيمة وأمين فرقة حزب البعث بعد إطلاق النار عليهما في البلدة الواقعة شرقي مدينة درعا.

وقال ناشطون إن مجهولين أطلقوا النار بشكل مباشر على كل من مختار بلدة النعيمة ورئيس البلدية حاليا عوض العبود، وبرفقته أمين فرقة حزب البعث فؤاد العبود، ما أدى لمقتلهما على الفور.

ونشر أحد النشطاء تغريدة على "تويتر" قال فيها: "يغتالون أبناء عمومتنا في قرية النعيمة، في محافظة درعا.. فؤاد العبود أمين فرقة حزب البعث العربي الاشتراكي في القرية وعوض العبود رئيس البلدية والمختار في القرية".

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