روسيا تطور ليزراً قادراً على حرق طائرات دون طيار من مسافة 5 كيلومترات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية، يوري بوريسوف، إن روسيا اختبرت ليزرا قادرا على إحراق طائرات بدون طيار في 5 ثوان على مسافة 5 كيلومترات.

وأضاف بوريسوف متحدثا في منتدى "نوفي غوريزونتي" قائلا: "لقد طورنا وننتج عمليا أنظمة ليزر ذات قوة أكبر، تسمح بالفعل بالتدمير الحراري لوسائل مختلفة".

وتابع قائلا: "لقد تم اختبارها على مسافة 5 كيلومترات، وخلال خمس ثوان، تم ببساطة حرق طائرة من دون طيار ولم يعد لها وجود".

هذا وكان بوريسوف قد أعلن في المنتدى عن دخول مجمع S-500 في الخدمة.

وأضاف بوريسوف في منتدى "نوفي غوريزونتي" أن مجمع أنظمة الدفاع الجوي S-500، الذي يجمع بين وظائف الدفاع الجوي والصاروخي قد بدأ بالفعل في الدخول إلى الخدمة.

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