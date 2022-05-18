روسيا تطور ليزراً قادراً على حرق طائرات دون طيار من مسافة 5 كيلومترات
قال نائب رئيس الحكومة الروسية لشؤون الصناعة العسكرية، يوري بوريسوف، إن روسيا اختبرت ليزرا قادرا على إحراق طائرات بدون طيار في 5 ثوان على مسافة 5 كيلومترات.
وأضاف بوريسوف متحدثا في منتدى "نوفي غوريزونتي" قائلا: "لقد طورنا وننتج عمليا أنظمة ليزر ذات قوة أكبر، تسمح بالفعل بالتدمير الحراري لوسائل مختلفة".
وتابع قائلا: "لقد تم اختبارها على مسافة 5 كيلومترات، وخلال خمس ثوان، تم ببساطة حرق طائرة من دون طيار ولم يعد لها وجود".
هذا وكان بوريسوف قد أعلن في المنتدى عن دخول مجمع S-500 في الخدمة.
وأضاف بوريسوف في منتدى "نوفي غوريزونتي" أن مجمع أنظمة الدفاع الجوي S-500، الذي يجمع بين وظائف الدفاع الجوي والصاروخي قد بدأ بالفعل في الدخول إلى الخدمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news