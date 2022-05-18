جمال مبارك مخاطبًا والده بكلمات مؤثرة: لم يُمهلك القدر لتشهد انتصار معركتنا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

خاطب جمال مبارك والده الراحل، الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، بكلمات عاطفية مؤثرة في ختام البيان المطول الذي فنّد فيه نهاية الرحلة القانونية الطويلة التي سلكتها أسرة الرئيس الراحل.

وقال جمال مبارك في البيان الذي أصدره، أمس الثلاثاء: "يجب أن أنهي هذا البيان ببضع كلمات مخصصة لوالدي الراحل الرئيس مبارك الذي ربما ينظر إلينا الآن، والدي العزيز، لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي اتخذت ضدك منذ عام ٢٠١١، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي، ولقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرئة أسرتنا، لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لين لتحقيق هذا التبرئة في ساحة القضاء الدولي، وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من ١٠ سنوات، صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى السلطات القضائية في الاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع".

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