مدير المخابرات البحرية بـ"البنتاغون": ليس لدينا تفسيراً لفيديو "جسم طائر مجهول"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عرض نائب مدير المخابرات البحرية بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) سكوت براي، في جلسة استماع بالكونغرس، مقطع فيديو رُفعت عنه السرية لجسم طائر مجهول أو غير محدد UFO.

وقال براي لرئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف: "ليس لدي تفسير لما هو هذا الشيء بالتحديد".

ورداً على سؤال من شيف عن كيفية رصد ذلك، قال براي إنه سيناقش الأمر بمزيد من التفصيل في الجلسة السرية التي ستتبع جلسة الاستماع.

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